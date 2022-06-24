Шымкент. 24 июня. КазТАГ - Россиянина нашли повешенным в дендропарке Шымкента, сообщает «Отырар»



«Тело Александра Кирьянова было найдено 31 мая на территории Дендропарка, но опознать и подтвердить личность удалось лишь 23 июня вечером», - сообщает родственник погибшего Владислав Андреев, который проживает в Шымкенте.



Сообщается, что Александр Кирьянов должен был вылететь домой в Россию 1 июня.



Указано, что россиянин вышел из квартиры 31 мая и оставил сотовый телефон, вещи, документы. В Шымкент приехал в апреле, у него были проблемы со здоровьем.



Со слов родственника, тревогу начали бить еще в начале июня. Заявления о пропаже в полиции принимать отказались, сославшись, на то что они не являются близкими родственниками.