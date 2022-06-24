Алматы. 24 июня. КазТАГ – Российский пропагандист Тигран Кеосаян включен в Казахстане в один список с террористами, сообщает информированный источник.



«Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список «нежелательных», был включен в него. На границе сразу выставили по нему «красные флажки». В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы», - сказал редакции КазТАГ в пятницу источник, знакомый с деталями процедуры.



Как объяснил источник, о том, что Кеосаян был в итоге включен в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц, как и было обещано ранее на официальном уровне, публично не заявлялось в соответствии с действующими правилами.



«На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами – власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть», - пояснил собеседник.



Напомним, ранее Кеосаян в одной из своих телепрограмм открыто выступил с угрозами в адрес Казахстана и оскорбительными выпадами. Примечательно, что он является мужем Маргариты Симоньян – главного редактора международного информационного агентства «Россия сегодня», информационного агентства Sputnik, а также международной информационной сети Russia Today (RT) – все они принадлежат российским властям. Ранее после вторжения России в Украину Симоньян тоже выступала с агрессивными выпадами в адрес Казахстана. В министерстве иностранных дел РК 27 апреля, комментируя высказывания российского пропагандиста, заявили о вероятности его включения в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан. Резко раскритиковали выпады Кеосаяна и рядовые казахстанцы, а известный казахстанский актер Досхан Жолжаксынов и вовсе сравнил российского пропагандиста с лидером Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. 29 апреля председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире проекта «Kassenov Stream на КазТАГ» поделился мнением, что угрозы Кеосаяна в адрес Казахстана являются попыткой сделать страну сообщником России в развязанной войне.