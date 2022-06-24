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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тенге вновь ослаб по отношению к доллару и рублю

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Тенге вновь ослаб по отношению к доллару и рублю
.
Тенге продолжает слабеть по отношению к американскому доллару и российскому рублю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Доллар

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 470,9 тенге, повысившись на 5,75 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на 24 июня составляет 464,81 тенге.

Рубль

Рубль тем временем вплотную приближается к отметке в 9 тенге. На торгах курс российской валюты составил 8,85 тенге, за сутки повысившись 0,1 тенге.

Обменники

На текущий момент обменные пункты Алматы в среднем продают доллар по 468 тенге, рубль по - 7,9 тенге. В Нур-Султане средний курс продажи доллара составляет 467 тенге, рубля - 7,8.

Ранее Нацбанк Казахстана ответил на вопрос, почему тенге слабеет при дорогой нефти и укреплении рубля.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:18
Тенге появился в 1993 году.
Тогда доллар стоил 4,69 тенге.
Вот мы развивались, развивались и ....
Теперь доллар перевалил за 500 тенге.
Что дальше?
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 19:15
Просто нац.валюта падает , а значит и национальная экономика трещит по швам и правительство ничего не может или не хочет делать.
 
 

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