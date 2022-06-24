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За информацию о находящемся в розыске кузене Карима Масимова Антикор обещает 12 млн тенге

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 16:00
За информацию о находящемся в розыске кузене Карима Масимова Антикор обещает 12 млн тенге
© Photo : ERTIS TV / Ертіс телеарнасы/ YouTube/скрин видео
НУР-СУЛТАН, 24 июн – Sputnik. Антикор объявил бывшего главу полиции Павлодарской области Нурлана Масимова в розыск. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение – 12 млн тенге (25,7 тыс. долларов).

"Внимание, розыск! Нурлан Масимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Суд санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей". В настоящее время Масимов объявлен в розыск. За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге", - говорится в сообщении.

Нурлан Масимов является двоюродным братом экс-главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в госизмене и попытке организации государственного переворота.

Нурлан Масимов был объявлен в розыск в апреле 2022 года.


Источник: sputniknews.kz
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