«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Калеева: Цель нового закона о СМИ – гарантии свободы слова или усиление регулирования?

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Калеева: Цель нового закона о СМИ – гарантии свободы слова или усиление регулирования?
Фото из открытых источников
Алматы. 24 июня. КазТАГ – Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева сомневается, что целью нового закона о СМИ не является усиление регулирования.

«Мой предшествующий печальный опыт заставляет меня сомневаться во многом. И я не могу понять приоритеты этого нового закона: то ли это гарантии свободы выражения, то ли усиление регулирования деятельности СМИ. Потому что про гарантии свободы выражения сказано лишь несколько пышных слов, а регуляция налицо», - сказала Калеева на встрече министра информации и общественного развития Аскара Умарова с журналистами в пятницу.

Среди наиболее проблемных вопросов нового закона она отметила положение об аккредитации, вопросы саморегулирования СМИ, а также права средств массовой информации.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика