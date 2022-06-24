Калеева: Цель нового закона о СМИ – гарантии свободы слова или усиление регулирования?

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева сомневается, что целью нового закона о СМИ не является усиление регулирования.



«Мой предшествующий печальный опыт заставляет меня сомневаться во многом. И я не могу понять приоритеты этого нового закона: то ли это гарантии свободы выражения, то ли усиление регулирования деятельности СМИ. Потому что про гарантии свободы выражения сказано лишь несколько пышных слов, а регуляция налицо», - сказала Калеева на встрече министра информации и общественного развития Аскара Умарова с журналистами в пятницу.



Среди наиболее проблемных вопросов нового закона она отметила положение об аккредитации, вопросы саморегулирования СМИ, а также права средств массовой информации.