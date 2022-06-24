Лидеры ЕС проведут саммит из-за ситуации с российским газом

Лидеры Европейского союза (ЕС) проведут саммит и обсудят будущее блока без российского газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Согласно проекту заявления саммита, лидеры 27 стран ЕС будут обсуждать экономические последствия ситуации в Украине на саммите в Брюсселе в пятницу, 24 июня.



Отмечается, что после беспрецедентных западных санкций, введенных в связи с вторжением, европейские страны до сих пор страдают от сокращения поставок газа из России, что вызвало лихорадочный поиск альтернативных поставок по всему блоку. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что его страна столкнется с дефицитом газа, если поставки из России останутся такими же низкими, как сейчас, и некоторые отрасли промышленности придется закрыть зимой.



По данным проекта, лидеры попросят Еврокомиссию обеспечить поставки энергоносителей по доступным ценам и выработать решения по энергоснабжению. Итальянские СМИ также сообщили, что Рим призвал лидеров ЕС вновь собраться на внеочередную встречу в середине июля, чтобы обсудить возможное ограничение цен на российский газ, на котором настаивает премьер-министр Италии Марио Драги.



Как отметили в Reuters, блок отреагировал на конфликт в Украине с нехарактерной для него скоростью и единством, даже несмотря на то, что некоторые санкции, такие как запланированное эмбарго на импорт российской нефти, будут иметь последствия для его экономики. Инфляция в 19 странах, использующих валюту евро, взлетела до рекордно высокого уровня, превысив 8 процентов, и руководство ЕС ожидает, что экономический рост упадет до 2,7 процента в этом году.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие антироссийские санкции спровоцируют глобальный кризис и приведут к труднообратимым последствиям для беднейших государств мира и для стран Евроcоюза.