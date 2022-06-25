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Вердикт комиссии: «АрселорМиттал Темиртау» виновен на 100%

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Вердикт комиссии: «АрселорМиттал Темиртау» виновен на 100%
ФОТО: © metalmininginfo.kz
Свои выводы по трагическому происшествию с гибелью четырех рабочих-огнеупорщиков члены комиссии озвучили на брифинге в Региональной службе коммуникаций 24 июня.

ЧП произошло на дочернем предприятии АМТ «Кырылысмет» 10 июня. Исследовав материалы, комиссия пришла к выводу о стопроцентной вине работодателя, передает Казинформ.

Как отметили члены комиссии, они осмотрели место происшествия, изучили техническую документацию и нормативные документы, опросили причастных и очевидцев. Выяснилось, что огнеупорщики были достаточно квалифицированными, имели 5 и 6 разряды, но работали на демонтаже три дня без нарядов. Несчастье произошло в последний день, когда оставалось закончить 25% работ.

«Экспертными организациями выявлены дефекты и повреждения, которые могли стать причинами обрушения. Заказчик «Курылысмет» и подрядчик «АрселорМиттал Темиртау» не обеспечили безопасность при строительно-монтажных работах, не было утвержденной проектной документации. Проект производства работ и технологическая карта на демонтаж печи на рассмотрение экспертным комиссиям предоставлены не были. По итогам специального расследования комиссия определила стопроцентную вину работодателя», – сообщила руководитель управления инспекции труда по Карагандинской области Ирина Любарская.

В ходе расследования опросили 32 человека, установлено 14 подозреваемых, в том числе из состава руководителей. Копии материалов направят в территориальный орган полиции.

На сегодняшний день цех законсервирован, никакие работы здесь проводить нельзя. Доступ к инженерной инфраструктуре также закрыт.

10 июня на металлургическом комбинате во время разбора термической печи в недействующем кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» – дочернем предприятии «АрселорМиттал Темиртау» – произошло обрушение свода печи. Под завалами оказались пятеро огнеупорщиков цеха по ремонту металлургических печей. Четверо погибли, один выжил.

В тот же день создали комиссию по расследованию. В нее вошли представители местных исполнительных органов, профсоюза, работодателя и экспертных организаций.


Источник: forbes.kz
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