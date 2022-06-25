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"Зарабатывают экстра-маржу" - премьер Смаилов о ценах на сахар

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:56
"Зарабатывают экстра-маржу" - премьер Смаилов о ценах на сахар
Иллюстративное фото
В Цифровом офисе правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по стабилизации цен доложил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

Так, с начала года рост цен составил 17,1 процента. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях – 18,7 процента, Алматинской – 18,6 процента, городах Нур-Султан и Алматы – 18,5 процента и Шымкента – 18 процентов.

При этом в ходе совещания было отмечено, что на рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40 процентов, в Узбекистане – 48 процентов.

Профильным Комитетом продолжается координация акиматов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15 процентов. Так, рейдовыми мероприятиями за последние недели охвачено 42,6 тысячи магазинов "у дома" (84,7 процента). В результате выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры.

В качестве предлагаемых мер Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

По данным министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тысяч тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и так далее.

Что касается сахара, то общий запас продукта по республике составляет 101,4 тысячи тонн при внутреннем потреблении в июне текущего года 59 тысяч тонн, то есть обеспеченность рынка - 171,4 процента.

В свою очередь Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах "у дома".

"Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара более 100 тысяч тонн, при том, что потребление в месяц у нас составляет 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах "у дома" сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограмм. С этим надо разбираться", - поручил глава Правительства.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность проведения заблаговременной работы по заключению форвардных контрактов на поставку плодоовощной продукции в следующем году, а также дал ряд других поручений по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.


Источник: tengrinews.kz
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