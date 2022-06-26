Казахстан и Китай возобновляют прямые коммерческие рейсы

Посольство КНР в Казахстане опубликовало новые требования для желающих попасть в страну.



1 июля возобновляются прямые коммерческие авиарейсы между Казахстаном и Китаем в обоих направлениях. Но теперь казахстанцам, чтобы попасть в Китай, нужно будет выполнить определенные требования. Об этом сообщается на сайте посольства КНР в РК.



С учетом новых правил получения кода здоровья «HS» или декларации о состоянии здоровья «HDC» казахстанцы должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус и тест на антиген. Кроме того, провести 10 дней в самоизоляции.

Что нужно сделать перед поездкой в Китай:



1) В течение 48 часов до вылета сдать два ПЦР-теста. Второй ПЦР-тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных Посольством и Генконсульством лабораториях. Заявителям, после получения результатов ПЦР-тестов, необходимо своевременно загрузить их вместе с необходимыми документами и отправить заявку. После обработки заявки Посольством или Генконсульством будет своевременно выдан «синий код здоровья».



2) В течение 12 часов до вылета сдать дополнительный тест на антиген. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Полученный результат теста направлять на проверку Посольству или Генконсульству не нужно. Его следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс.



3) При прохождении регистрации на рейс, предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «синий код здоровья» (заранее сделанный скриншот не принемается) и справку с отрицательным результатом теста на антиген (в бумажном или электронном виде), оказывая содействие при их проверке.



Кроме того, пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.



Посольство и Генконсульство, начиная с 1 июля между Китаем и Казахстаном, перестанут принимать заявления на получение кода здоровья от пассажиров, следующих транзитным рейсом из Казахстана в Китай через третью страну. Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты на транзитный рейс из Казахстана в Китай через третью страну, должны до 1 июля известить об этом Посольство или Генконсульство, написав на электронную почту.