Страшные крики обгоревшего бездомного лишили покоя жителей Костаная - очевидец

Крики страдающего от боли бездомного уже неделю доносятся из заброшенного дома в Костанае. Об этом рассказал очевидец, пишет Qostanay.TV в Instagram, передает Tengrinews.kz."В заброшенном частном доме по адресу улица Толстого, 120 живут бездомные. Один из них после того, как его, видимо, кто-то облил бензином и поджег, периодически издает страшные крики, от которых стынет в жилах кровь у жителей близлежащих домов. Ночью, говорят, крики особенно пронзительные. Неравнодушные люди вызывали скорую, но те, приезжая, ставят обезболивающее и уезжают", - рассказывает свидетель происходящего.По словам очевидца, полицейские тоже разводят руками, рекомендуя обращаться к волонтерам. Такая картина повторяется уже неделю."Мужчины, ходившие в этот дом, признались, что на лежащего человека, над которым летает рой мух, испытывающего адскую боль и вынужденного жить в условиях полной антисанитарии, даже смотреть очень страшно. Неужели никак нельзя решить проблему с госпитализацией? Ведь это хоть и бездомный, но все-таки человек!" - считает неравнодушный костанаец.Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.