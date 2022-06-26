В США тысячи людей вышли на протесты против отмены абортов

В США продолжаются масштабные протесты после отмены права женщин на аборты. Проходят они сразу в нескольких крупных американских городах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.



Массовые столкновения полиции и протестующих прошли в Лос-Анджелесе. Тысячи американцев вышли на протесты из-за отмены верховным судом решения по делу "Роу против Уэйда" 1973 года. Оно почти полвека назад установило конституционное право на аборт в стране. Ожидается, что после этого, по меньшей мере, половина штатов могут запретить аборты.



Ранее сообщалось, что Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне.



Roe v. Wade - это знаковое решение Верховного суда США 1973 года, которое узаконило право женщин на аборт по всей стране. Оно было вновь подтверждено решением 1992 года, однако в последнее время оспаривается законодательными собраниями нескольких штатов, возглавляемых республиканцами.



Согласно мнению судьи Самуэля Алито, суд признает, что решение по делу Roe v. Wade, разрешающее аборты до того, как плод станет жизнеспособным вне утробы матери - между 24-й и 28-й неделями беременности - было принято ошибочно, поскольку в Конституции США нет конкретного упоминания о праве на аборт.



"Аборт представляет собой глубокий моральный вопрос. Конституция не запрещает гражданам каждого штата регулировать или запрещать аборты", - сказал Алито согласно документу.



Напомним, в апреле 2021 года в американском штате Техас запретили аборты после появления сердцебиения у плода. Позже аналогичный закон приняли и в штате Аризона. За нарушение закона лицензированным медикам грозит тюремный срок от двух до пяти лет.