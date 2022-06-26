«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Москве прощаются с Юрием Шатуновым

Просмотров:404 Опубликовано: Сегодня, 13:42
В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
Прощание с Юрием Шатуновым проходит в похоронном доме "Троекурово" в Москве.
В Москве прощаются с бывшим солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Проводить в последний путь артиста пришли сотни поклонников, передает Tengrinews.kz.

Прощание с Юрием Шатуновым проходит в похоронном доме "Троекурово" в Москве.

Перед входом в здание образовалась длинная очередь из желающих почтить память любимого артиста.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер 23 июня, артисту было 48 лет. По словам главного врача больницы в Домодедово, где пытались спасти музыканта, Юрия Шатунова доставили к медикам в состоянии клинической смерти. Медики сделали все возможное, но спасти Юрия Шатунова не удалось.

Как сообщил менеджер 48-летнего исполнителя ряду российских изданий, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Советский и российский певец Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. В октябре 1986-го стал участником новообразованной группы "Ласковый май", которая почти сразу обрела популярность слушателей во многих странах.




С 1986 по 1988 год группа с успехом выступала на дискотеках в интернате и местном ДК "Орбита". В это время были созданы основные хиты "Ласкового мая": "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • Знакомый
  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:55
Ирон, и не говорите. Очень слабо верится, что кого-то из современной попсы, репЁров будут также помнить и любить спустя 20, а то и 30 лет. А песни 1980-90х, того же Ю. Шатунова, Цоя, Талькова, Б. Шукенова и других слушают до сих пор.
Мир тебе, Юра
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • Знакомый
  • ЁмоЁ
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:30
Это и в правду легенда мы расли и слушали эти песни.севременнпя молодежь совсем дерьмо без вкуса слушае жетвы аборта выпускают на сцену.порой хочеться уши себе оторвать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • Ирон
  • Кинст
  • Знакомый
  • Ну Ну
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:56
Ушла эпоха....Ты в наших сердцах и памяти будешь всегда...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика