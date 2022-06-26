В Москве прощаются с Юрием Шатуновым

В Москве прощаются с бывшим солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Проводить в последний путь артиста пришли сотни поклонников, передает Tengrinews.kz.Прощание с Юрием Шатуновым проходит в похоронном доме "Троекурово" в Москве.Перед входом в здание образовалась длинная очередь из желающих почтить память любимого артиста.Бывший солист группы "Ласковый май" умер 23 июня, артисту было 48 лет. По словам главного врача больницы в Домодедово, где пытались спасти музыканта, Юрия Шатунова доставили к медикам в состоянии клинической смерти. Медики сделали все возможное, но спасти Юрия Шатунова не удалось.Как сообщил менеджер 48-летнего исполнителя ряду российских изданий, причиной смерти стал обширный инфаркт.Советский и российский певец Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. В октябре 1986-го стал участником новообразованной группы "Ласковый май", которая почти сразу обрела популярность слушателей во многих странах.С 1986 по 1988 год группа с успехом выступала на дискотеках в интернате и местном ДК "Орбита". В это время были созданы основные хиты "Ласкового мая": "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег".