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В городах на севере страны продукты будут продавать по новым ценам и только розничным покупателям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
В городах на севере страны продукты будут продавать по новым ценам и только розничным покупателям
Иллюстративное фото
Цена на сахар в Петропавловске резко рванула вверх, а в Костанае снизилась цена на овощи. Зато в Павлодаре придумали новую фишку. Теперь здесь социально-значимые продукты реализуют только розничным покупателям.

Цена на социальные продукты в Павлодарской области поползла вверх

О том, что цены растут в геометрической пропорции, свидетельствует тот факт, что СПК "Павлодар" сообщили об изменении цены на реализуемую стабфондом продукцию.

В рамках решения областной комиссии по реализации механизмов стабилизации цен, изменились стоимость на социально значимые товары, в частности на сахар, рис, мука пшеничная первого сорта, соль масло подсолнечное и крупу гречневую, реализуемые через магазины – партнеры стабфонда, сообщили в СПК.

В торговых точках – социальных отделах и магазинах, продукты будут продавать по новым ценам: масло подсолнечное – не более 804 тенге за литр; крупа гречневая – не более 497 тенге; сахар – не более 458 тенге; соль – не более 58 тенге; рис – не более 298 тенге; мука пшеничная первого сорта – не более 168 тенге за килограмм. Продукты реализуют только розничным покупателям. Прежняя цена составляла подсолнечное масло из стабфонда стоило 772 тенге, гречка – 437 тенге, сахар – 369 тенге, соль – 57 тенге, рис продавали по 277 тенге, муку реализовывали по цене 155 тенге за килограмм. К слову, сахар пока остается в регионе в дефиците, за ним выстраиваются очереди в магазинах, где его можно купить по социальной цене. В других торговых точках его либо нет, либо он стоит до тысячи тенге за килограмм. Поддержать горожан призваны еженедельные сельхозярмарки. По информации управления сельского хозяйства региона, как и прежде, цены на продукцию будут ниже рыночных на 15-20 процентов. В частности, конина будет продаваться по 2100-2300 тенге за килограмм, говядина и баранина – 1800-2000 тенге, свинина – 1400-1600 тенге килограмм. Вопрос в том, насколько эти цены выгодны производителю, не идет ли выкручивание рук.

В Петропавловске стоимость сахара стремится к 1 тыс. тенге за килограмм

Если еще в начале минувшей неделе особо удачливым североказахстанцам удавалось урвать кило сахара по средней стоимости 700 тенге/кг, то к прошедшей пятнице ситуация стала куда серьезнее. На ряде крупных торговых точек песок вообще исчез и в наличии был только рафинад, а в придомовых магазинах имеющийся сахар вырос до 955 тенге за килограмм.

После резкого подорожания, снова подешевела примерно на 20% морковь, дойдя до среднего ценника в 240 тенге/кг. Зато огурцы и помидоры продолжают, вопреки летнему сезону, удивлять ростом. Ни с того, ни с сего в течение недели больше чем на 150 тенге подорожали томаты, достигнув стоимости 890 тенге/кг. Это чуть ли не как зимой. Огурцы стоят около 500 тенге/кг, тогда как 7 днями ранее цена на них была на уровне 470 тенге.
Продолжает потихоньку дорожать рис. В середине недели цена на него поднялась почти на 20 тенге по сравнению с предыдущей семидневкой, достигнув отметки 360 тенге/кг.

Для костанайцев доступнее становятся овощи

В Костанайской области цены на одни виды овощей снизились, на другие – "подросли", стабильную цену сохранило подсолнечное масло и гречка. Руководство региона заявляет, что в области имеется запас картофеля и моркови местных производителей, остальные овощи стабильно поступают из Туркестанской области.

Стоимость гречки в супермаркете, которая на прошлой неделе снизившись до отметки в 520, не изменилась и на этой неделе, а в магазине у дома развесную крупу, как и неделю назад продают по 695 тенге за килограмм. Не изменился ценник на развесной рис в супермаркете - от 320 тенге за кило, а в маленьком магазине продавали крупу уже на 100 тенге дороже по 505 тенге. Стоимость развесных макарон осталась прежней в магазине у дома от 415 до 450 тенге, а в супермаркете были макаронные изделия из стабфонда по цене от 200 тенге за кило, также продавались изделия от разных производителей по цене от 345 до 388 тенге за кило.
ак и неделю назад периодически менялась цена овощей как в крупных, так и мелких торговых точках. В маленьких магазинах проложила уменьшение стоимость свежей капусты. Если на прошлой неделе она подешевела до 120 тенге, то сейчас ее продают по 85. Свежий лук стал дороже на 20 тенге, и предлагают по 285 тенге. Удержала позиции только свекла – 265 тенге, морковь с 300 "подросла" до 320тенге. А картофель, который на прошлой неделе подешевел до 250 тенге, снизился до 220.

Изменение цен на овощи отмечено и в супермаркетах. Стоимость картофеля в сетке осталась на уровне 20 мая - 305 тенге, был овощ немного дешевле по 250 и 290 тенге. О том, что был картофель с отметкой социальный, но уже по цене не 140, а 165 тенге напоминали пустые ящики и ценник. Каждую неделю скачет стоимость лука. В этот цена развесного лука, снизившись 17 июня до 240 тенге, 24 июня – увеличилась до 250 тенге.

Капуста с надписью социально-значимый товар снизилась со 123 до 89 тенге. Снижение цены отмечено и на морковь: за грязную просили 285 тенге, что на 24 тенге дешевле, чем неделю назад, а килограмм мытого и упакованного овоща продавали уже по 319 тенге. Прежнюю стоимость на протяжении шести недель сохраняет свекла - 259 тенге.

Если в магазине у дома за десяток яиц на прошлой неделе просили 405 тенге, то на этой – уже 445. В супермаркете большие лотки по 30 штук в этот раз продавали также по 903 тенге и выше. Прежней осталась и цена на подсолнечное масло, как супермаркете, так и в магазине у дома: литровая бутылка от 907 тенге и от 1000 тенге соответственно.

Что касается ценника на сахар, то в супермаркете в тележке был товар, но его цена выросла с 450 до 615 тенге. В магазине у дома этот продукт есть, но если неделю назад его продавали по 730 тенге за кило, теперь по 875.


Источник: inbusiness.kz
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