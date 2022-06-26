Археологи вскрыли курганы загадочного народа под Павлодаром

В Павлодарской области археологи вскрыли курганы кимаков. Ученые надеются найти новые свидетельства кимако-кипчакской культуры, которая господствовала в Прииртышье в 9-10 веках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".Ученые и ранее предполагали, что у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения. И вот с помощью космического мониторинга им удалось определить точное местоположение. Сверху видно, что это погребальный комплекс из трех некрополей. Большинство усыпальниц ограблено."Об архитектуре кочевых народов практически ничего не известно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска, как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара", - говорит археолог Елена Тушева.Исследователи надеются, что в курганах есть свидетельства архитектурного зодчества кимаков. Пока нашли лишь обломки кирпичей. Есть немного кусков шелковой ткани и неопределенные кости. Археологи говорят, интересное ждет впереди, когда начнется второй этап раскопок. В исследованиях участвуют и школьники."Исторические места - это очень важная часть нашей экспедиции. Мы начинали экспедицию с практического занятия на базе музея "Ертис". А сегодня мы пробуем себя в роли археологов", - говорит учитель истории Оксана Питюкова."Я хотел бы исследовать потенциал экотуризма в Павлодарском регионе, как его можно раскрыть. И путем просмотра подходящих мест для туристических точек я собираю информацию для своих исследований в проекте", - рассказал школьник Азат Абышев.Изучать культуру кимаков начали 50 лет назад. В прошлом году возобновили поиски. Местность Байдала с множеством древних курганов для археологов перспективная. Учитывая, что по соседству идет активное строительство частных домов, следует поторопиться, чтобы сохранить историческое наследие, говорят ученые.Кимаки - один из наиболее загадочных народов Центральной и Средней Азии. Имя этого народа легло в основу названия государства, хорошо известного мусульманским авторам.Распространенной формой религии кимаков был шаманизм. Значительное место занимали также культ Тенгри и культ предков. Отдельные группировки преклонялись реке, горам, солнцу, звездам, огню. Некоторые группы кимаков были приверженцами манихейства. Не исключено, что среди кимакской знати был распространен ислам.