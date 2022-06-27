Казахстан составил шорт-лист поставщиков для строительства АЭС

В Казахстане составлен шорт-лист из четырех поставщиков для строительства первой атомной электростанции (АЭС), передает Tengrinews.kz.
Как пояснили в пресс-службе Министерства энергетики, фонд "Самрук-Казына" совместно с ведомством и заинтересованными организациями рассмотрел технологии шести мировых поставщиков на основании ранее представленных предложений от американской NuScale Power, американо-японской GE-Hitachi, корейской KHNP, китайской CNNC, российского "Росатома" и французской EDF.
"Учитывая отсутствие в мировой практике опыта строительства и эксплуатации реакторов малой мощности, предложенных компаниями NuScale Power и GE-Hitachi, данная технология рассматривается как перспективное направление последующего развития атомной энергетики. Для первой АЭС в Казахстане составлен шорт-лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации", - сообщили корреспонденту в ведомстве.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан определился с местом расположения атомной электростанции (АЭС) и изучает технологии от возможных поставщиков.
Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, почему для размещения атомной станции выбрали район озера Балхаш.
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