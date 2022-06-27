Ученые заявили об угрозе при использовании Wi-Fi в путешествии

Каждый четвертый путешественник, то есть 25 процентов, подвергается взлому при использовании общедоступного Wi-Fi во время поездок за границу. Об этом говорится в исследовании компании, занимающейся кибербезопасностью, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Travelpulse.



Согласно анализу, большинство этих взломов произошло, когда люди находились в аэропортах, на автобусных или железнодорожных вокзалах.



"Обычное явление - листать телефон в ожидании рейса или поезда. Однако в отпуске люди забывают о своей онлайн-безопасности, - отмечает Даниэль Маркусон, эксперт по кибербезопасности. - Хакеры пользуются этим и применяют уязвимости общедоступных сетей Wi-Fi в таких местах, чтобы получить доступ к конфиденциальным личным или корпоративным данным".



Путешественники становятся главной целью киберпреступников, потому что они зачастую даже не знают правильное название сети Wi-Fi в том месте, где они находятся. Хакеры могут легко установить поддельные точки доступа в популярных у туристов местах - тех же аэропортах и вокзалах, а также отелях, кафе, ресторанах и т. д.



Взломщики дают им названия, которые кажутся подходящими, например, Starbucks_Guest_WiFi. Но как только путешественник подключается к одной из таких точек доступа, вся его личная информация, включая данные платежной карты, личные электронные письма, данные для входа на веб-сайт и различные другие учетные данные, отправляется прямо хакеру.



Даже законные общедоступные сети Wi-Fi для таких мест могут быть опасными для подключения, поскольку они не защищены. Отсутствие шифрования означает, что хакеры могут подключаться к открытой сети в любое время, видеть все, что вы делаете в Интернете, и красть пароли и личную информацию. Это называется атакой "человек посередине", поскольку киберпреступник перехватывает информацию, подключаясь к соединению между устройством человека и точкой доступа Wi-Fi.



Как путешественники могут защитить себя



Хотя использование общедоступных сетей Wi-Fi сопряжено с риском раскрытия личных и конфиденциальных данных, оно по-прежнему является необходимостью для многих путешественников. Эксперты поделились несколькими советами по защите устройств во время поездок:



- Воспользуйтесь VPN-сервисом. VPN означает "виртуальная частная сеть", и это наиболее эффективный инструмент, который путешественники могут использовать для обеспечения онлайн-безопасности при работе через открытое соединение Wi-Fi. Служба VPN шифрует данные пользователя, не позволяя третьим лицам перехватывать их данные по сети.



- Отключить автоматические соединения. Изменение этого параметра на вашем устройстве предотвратит непреднамеренное подключение к общедоступной сети, которое вы не планировали.



- Не разглашайте свои учетные данные. Хотя многим путешественникам нравится бронировать билеты и отели на ходу из соображений удобства, это делает ваши данные более уязвимыми. Эксперты не рекомендуют бронировать отели, билеты на самолет и т. д. при подключении к общедоступной сети Wi-Fi, поскольку злоумышленники могут получить данные вашей кредитной карты или учетные данные для онлайн-банкинга.