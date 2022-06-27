Казахстан и Китай обсуждают безвизовый режим

Фото с сайта Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев затронул вопрос о безвизовом режиме в Китае для казахстанцев. Об этом стало известно на встрече с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и развития сотрудничества в сфере туризма.
Нурышев акцентировал внимание собеседника на необходимости интенсификации двустороннего культурно-гуманитарного диалога с учетом скорого возобновления регулярного авиасообщения и активизации контактов. Как отметил посол Казахстана, мощный толчок развитию двусторонних отношений в данном направлении даст взаимное учреждение культурных центров в РК и КНР.
Кроме того, Нурышев ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и мерами Правительства РК по реализации Государственной программы развития туризма до 2025 года.
"Также посол с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК", - говорится в сообщении.
Со своей стороны Ху Хэпин особо отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание Подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
Вместе с тем министр культуры и туризма КНР высоко оценил меры, принимаемые Правительством Казахстана для раскрытия туристического потенциала страны, а также выразил готовность китайской стороны к взаимному учреждению культурных центров.
В завершение встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между Посольством РК в КНР и Министерством культуры и туризма КНР, в том числе по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма в рамках ШОС, СВМДА и Плана действий по реализации договоренностей по итогам онлайн-саммита глав государств "Центральная Азия - Китай".
С 1 июля между Казахстаном и Китаем возобновятся коммерческие авиарейсы. Для того чтобы осуществить авиаперелет в КНР, казахстанцам потребуется 10-дневная самоизоляция и сдача трех тестов в течение 48 часов до вылета, сообщается на сайте посольства Китая, передает Tengrinews.kz.
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