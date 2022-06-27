Дефолт в России: что происходит и как это отразится на Казахстане

Казахстанские экономисты объяснили, что на самом деле означает технический дефолт России, зачем он нужен и скажется ли он на Казахстане и курсе тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Россия допустила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, объявило в понедельник утром агентство Bloomberg. Сообщается, что в воскресенье вечером истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Для России это означает дефолт, даже если Минфин России отказывается это признавать, поясняет агентство.



Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев уточнил, что дефолт в России технический, а также объяснил разницу между техническим и настоящим дефолтом.



"Технический - когда ты можешь обслуживать свои долги, но не хочешь. Каждый раз любой, кто взял кредит, хотя бы на одну минуту опаздывает, к примеру, у него срок оплаты до 17:00 26 июня, а он оплачивает в 18:00 - он допускает технический дефолт. Но для человека это не так важно, а для страны важно.



Настоящий дефолт, когда государство или человек не может платить. У него реально нет денег. Это сейчас актуально для Аргентины, Ливана, и недавно Шри-Ланка допустила дефолт. Глобальное отличие в том, что технический дефолт не влияет на внутреннюю экономику. А настоящий дефолт - это полный крах", - рассказал Чеботарев.



Он объяснил, что Россия выпустила облигации, которые купили за иностранную валюту - доллары. Следовательно, выплаты процентов по таким облигациям тоже должны идти в долларах. Но все зарубежные долларовые счета России заблокированы из-за санкций. Поэтому Россия приняла решение выплачивать долг в рублях.



"Россия не хочет платить в валюте по облигациям. Это политика, им заблокировали валюту, они не хотят искать ее где-то еще и говорят, что будут платить в рублях. То есть у России есть возможность, но она не хочет", - уточнил аналитик.



Такой дефолт Чеботарев назвал "ненастоящим" и заверил, что на Казахстан это никак не повлияет.



Он также поправил агентство Bloomberg, которое заявило, что дефолт в России первый с 1918 года. В 1998-м году Россия допускала технический дефолт, и он был очень болезненным, уточнил аналитик.



Чеботарев объяснил, зачем инвесторам нужен этот дефолт.



"Сейчас деньги российского Центробанка заблокированы за рубежом. Они есть, ими невозможно пользоваться, другие тоже не могут взять их, потому что это собственность России. Технический дефолт запускает юридическую процедуру отъема этих денег. Представьте, у вас есть сосед, он занял у вас деньги и не платит вам. У вас есть все подписанные договоры, расписки, что он будет платить. Когда он вам не выплатил, вы идете в суд, показываете документы, условия, суд соглашается, говорит, что у него есть деньги на счетах, и в судебном порядке с этих счетов деньги выдает. Если деньги на счетах закончатся, могут перейти и к активам за рубежом. Могут арестовывать собственность России, какие-то совместные предприятия, доли, которые принадлежат государству. Технический дефолт запускает достаточно неприятную процедуру отъема долгов", - пояснил аналитик.



То есть Казахстана это может коснуться, только если западные партнеры обратят внимание на какие-то активы, расположенные в Казахстане и принадлежащие России. Но, по мнению аналитика, это маловероятно в ближайшее время, так как сумма долга небольшая.



По его словам, процесс отъема денег может занять месяцы или даже годы. Арбитражные суды не идут быстро.



Так как технический дефолт России уже наступил, на курсе рубля это уже никак не отразится, "рубль это уже съел и переварил". При этом экономист назвал низкий курс рубля по отношению к доллару "красивой картинкой", обусловленной экономическими ограничениями, введенными Россией.



"У них очень много экспорта, несмотря на то что они экспортируют меньше нефти и газа, из-за роста цен в деньгах экспорт даже вырос. А импорт упал более чем на 70 процентов. Им просто некуда девать валютную выручку. В Россию сейчас просто никто ничего не ввозит. Либо нельзя, либо не хотят. Поэтому им некуда девать валюту", - пояснил экономист.



Эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов сообщил, что для России 100 миллионов долларов - это совсем небольшая сумма.



"Дефолт, по сути, рукотворный. Поэтому такая ситуация бывает нечасто, и мы еще увидим много интересного. С точки зрения золотовалютных резервов сумма мизерная. Ежемесячно Россия получает доход в размере 20 миллиардов долларов. Здесь ситуация имеет больше психологический эффект. Инвестиционный климат в России и так ухудшается, а это еще больше ухудшит. У падения нет дна", - сказал эксперт.



Тем не менее Спанов уверен, что решение будет найдено, так как инвесторы не захотят терять деньги из-за политических разногласий стран.



"Частные инвесторы не готовы терять деньги. Они будут требовать возврата своих денег, если не от России, то от своих государств. Однако однозначного решения здесь нет. Судебная система консервативна. Россия заявит, что они платежеспособны, но приготовили деньги в рублях. То есть это будет долгий процесс", - заметил он.



Он также заверил, что для Казахстана нынешний дефолт России не несет почти никаких рисков.



"Единственный риск, если Россия при дефолте объявит, что вообще не будет выплачивать никаких долгов. Это заденет и нашу страну, так как наш Нацфонд тоже имеет ценные бумаги России и не будет получать доходные купоны", - считает эксперт.