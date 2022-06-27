Каких казахстанцев не выпустят из страны

В Казахстане задолженность по налогам на имущество, землю и транспортные средства физлиц составила 24,3 млрд тенге, сообщает LS
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Согласно данным Комитета госдоходов, наибольшую долю занимает налог на транспортные средства – 22,8 млрд тенге.
Больше всего автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, зарегистрировано в Алматы – 88 тыс. должников (5,2 млрд тенге), в Алматинской области –132 тыс. (3,9 млрд тенге), в Нур-Султане и Шымкенте – по 76 тыс. должников (2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно).
В КГД напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства физлиц за 2021 год истек 1 апреля текущего года. А с 17 мая по задолженностям свыше 1 МРП начали направлять приказы о взыскании долга.
"В случае неуплаты через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей", – пояснили в КГД, добавив, что ЧСИ имеют право на меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.
В комитете добавили, что при наличии задолженности от 40 МРП (122,5 тыс. тенге) на гражданина может быть наложен запрет на выезд из Казахстана. Данную информацию можно проверить по ссылке
.
"Во избежание негативных последствий в период летних каникул и сезон отпусков комитет рекомендует в случае наличия задолженности по налогам производить уплату своевременно", – дали совет в КГД.
Сведения о наличии или отсутствия налоговой задолженности можно проверить на сайте КГД по ссылке
или с помощью приложения e-Salyq Azamat.
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