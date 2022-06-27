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Каких казахстанцев не выпустят из страны

Просмотров:1034 Опубликовано: Вчера, 17:49
Каких казахстанцев не выпустят из страны
Фото: lsm.kz
В Казахстане задолженность по налогам на имущество, землю и транспортные средства физлиц составила 24,3 млрд тенге, сообщает LS.

Согласно данным Комитета госдоходов, наибольшую долю занимает налог на транспортные средства – 22,8 млрд тенге.

Больше всего автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, зарегистрировано в Алматы – 88 тыс. должников (5,2 млрд тенге), в Алматинской области –132 тыс. (3,9 млрд тенге), в Нур-Султане и Шымкенте – по 76 тыс. должников (2,6 млрд тенге и 1,9 млрд тенге соответственно).

В КГД напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства физлиц за 2021 год истек 1 апреля текущего года. А с 17 мая по задолженностям свыше 1 МРП начали направлять приказы о взыскании долга.

"В случае неуплаты через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей", – пояснили в КГД, добавив, что ЧСИ имеют право на меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

В комитете добавили, что при наличии задолженности от 40 МРП (122,5 тыс. тенге) на гражданина может быть наложен запрет на выезд из Казахстана. Данную информацию можно проверить по ссылке.

"Во избежание негативных последствий в период летних каникул и сезон отпусков комитет рекомендует в случае наличия задолженности по налогам производить уплату своевременно", – дали совет в КГД.

Сведения о наличии или отсутствия налоговой задолженности можно проверить на сайте КГД по ссылке или с помощью приложения e-Salyq Azamat.


Источник: lsm.kz
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