Обезьяна с мачете неделю терроризировала город и попала на видео

Обезьяна вооружилась мачете и неделю терроризировала целый город вблизи крупного национального парка в бразильском муниципалитете Корренти, штат Пиауи. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание Metro.Местный житель Алессандро Герра снял примата на мобильный телефон. На записи видно, как животное точит лезвие о кирпичную стену. Обезьяна крепко сжимает нож почти такого же размера, как она сама, и размахивает лезвием так, будто угрожает прохожим.Герра рассказал, что обезьяна таким образом пугала жителей города в течение недели. «Она позволяет людям дотронуться до нее и даже заходит в дома», — отметил он.Многим жителям города вооруженный примат доставил множество проблем, другие нашли ситуацию забавной. «Тех, кто страдает от ее действий, это беспокоит, так как они не могут оставлять открытыми двери и окна. Другие считают происходящее забавным. Обезьяна стала мемом», — сказал он.В городском департаменте охраны природы рассказали, что им известно об инциденте, но у них негде разместить животное. Об обезьяне также сообщили в экологическую полицию, чье ближайшее отделение находится в 650 километрах, в городе Терезина. В отчаянии местные жители обратились в Бразильский институт охраны окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов. В институте их заверили, что рассмотрят это дело.Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, похитила хранившуюся в полицейском участке сумку с 15 уликами по делу об убийстве. Когда дело дошло до суда, полицейские не смогли продемонстрировать собранные улики, в том числе нож, который использовался в качестве орудия убийства.