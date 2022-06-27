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Обезьяна с мачете неделю терроризировала город и попала на видео

Просмотров:444 Опубликовано: Вчера, 19:42
Обезьяна с мачете неделю терроризировала город и попала на видео
Кадр из видео
Обезьяна вооружилась мачете и неделю терроризировала целый город вблизи крупного национального парка в бразильском муниципалитете Корренти, штат Пиауи. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание Metro.

Местный житель Алессандро Герра снял примата на мобильный телефон. На записи видно, как животное точит лезвие о кирпичную стену. Обезьяна крепко сжимает нож почти такого же размера, как она сама, и размахивает лезвием так, будто угрожает прохожим.

Герра рассказал, что обезьяна таким образом пугала жителей города в течение недели. «Она позволяет людям дотронуться до нее и даже заходит в дома», — отметил он.

Многим жителям города вооруженный примат доставил множество проблем, другие нашли ситуацию забавной. «Тех, кто страдает от ее действий, это беспокоит, так как они не могут оставлять открытыми двери и окна. Другие считают происходящее забавным. Обезьяна стала мемом», — сказал он.

В городском департаменте охраны природы рассказали, что им известно об инциденте, но у них негде разместить животное. Об обезьяне также сообщили в экологическую полицию, чье ближайшее отделение находится в 650 километрах, в городе Терезина. В отчаянии местные жители обратились в Бразильский институт охраны окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов. В институте их заверили, что рассмотрят это дело.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, похитила хранившуюся в полицейском участке сумку с 15 уликами по делу об убийстве. Когда дело дошло до суда, полицейские не смогли продемонстрировать собранные улики, в том числе нож, который использовался в качестве орудия убийства.



Источник: lenta.ru
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