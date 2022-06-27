Нас ждут новые ограничения? Почему в Казахстане снова рост заболевших коронавирусом

Чем вызван рост заболевших коронавирусной инфекцией и введут ли в Казахстане ограничительные меры. Ситуацию прокомментировали в управлении эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, передает корреспондент Tengrinews.kz.



За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Специалисты объяснили, чем вызван рост заболевших.



"В принципе, и предполагалось, что с наступлением летнего периода, отпусков казахстанцы очень активно выезжают на отдых как в переделах Казахстана, так и за рубеж. В этот период у нас отмечается рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией. За исключением тех лет, когда были карантинные ограничения, ежегодно в период туристической активности отмечается рост инфекционных заболеваний. Люди очень много ездят, большое количество контактов во время отдыха как за рубежом, так и у нас. Поэтому такой относительный рост заболеваемости мы и ожидали", - сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Роза Кожапова.



Сообщается, что в Казахстане сейчас циркулирует штамм "омикрон". Наибольший рост заболеваемости отмечен в крупных городах - Нур-Султане и Алматы. По официальным данным, ситуация в стране не критическая.



"На сегодня необходимости усиления и введения каких-то ограничительных мероприятий мы не видим. Мы всегда говорили, что основанием для этого является не только рост заболеваемости, но и нагрузка на систему здравоохранения. На сегодня у нас занятость инфекционных коек по республике составляет всего 3 процента, реанимационных коек - 1 процент. Среди тех случаев, которые вновь выявлены, в принципе, тяжелых случаев практически нет. Большинство пациентов получают лечение в амбулаторных условиях. (...) Летальных случаев не было", - отметила Роза Кожапова.



По официальным данным, в стационарах республики находится 35 человек. У троих пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к тяжелому.



Специалисты отмечают, что рост заболевших коронавирусом отмечается не только в Казахстане. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 120 странах: Греции, Германии, Италии, Индии, Мальдивах, Черногории, Чехии, Узбекистане и др.



"Эмираты - на 15 процентов рост за последние семь дней, Турция и Египет - там нет данных о росте и снижении, значит, там ситуация за последние 7 дней не изменилась, стабильно. (...) Соответственно, необоснованно думать и ждать, что у нас заболеваемость будет снижаться", - сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями.



Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, ревакцинацию, носить маски, если в окружении находятся люди с симптомами ОРВИ.



"Прогнозирование в данной ситуации, вы же понимаете, что все эти пики, которые регистрировались в нашей республике и в мире, они были связаны с регистрацией какого-либо нового штамма. На сегодня нового штамма нет. Если нового вида штамма не будет, мы надеемся, что ситуация будет стабильная. Но предсказать, что никакой мутации не будет, это просто невозможно", - резюмировала Роза Кожапова.