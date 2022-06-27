«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.95 KZT
  • €1 = 487.18 KZT
  • 1 RUB = 8.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нас ждут новые ограничения? Почему в Казахстане снова рост заболевших коронавирусом

Просмотров:636 Опубликовано: Вчера, 20:28
Нас ждут новые ограничения? Почему в Казахстане снова рост заболевших коронавирусом
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Чем вызван рост заболевших коронавирусной инфекцией и введут ли в Казахстане ограничительные меры. Ситуацию прокомментировали в управлении эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, передает корреспондент Tengrinews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Специалисты объяснили, чем вызван рост заболевших.

"В принципе, и предполагалось, что с наступлением летнего периода, отпусков казахстанцы очень активно выезжают на отдых как в переделах Казахстана, так и за рубеж. В этот период у нас отмечается рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией. За исключением тех лет, когда были карантинные ограничения, ежегодно в период туристической активности отмечается рост инфекционных заболеваний. Люди очень много ездят, большое количество контактов во время отдыха как за рубежом, так и у нас. Поэтому такой относительный рост заболеваемости мы и ожидали", - сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Роза Кожапова.

Сообщается, что в Казахстане сейчас циркулирует штамм "омикрон". Наибольший рост заболеваемости отмечен в крупных городах - Нур-Султане и Алматы. По официальным данным, ситуация в стране не критическая.

"На сегодня необходимости усиления и введения каких-то ограничительных мероприятий мы не видим. Мы всегда говорили, что основанием для этого является не только рост заболеваемости, но и нагрузка на систему здравоохранения. На сегодня у нас занятость инфекционных коек по республике составляет всего 3 процента, реанимационных коек - 1 процент. Среди тех случаев, которые вновь выявлены, в принципе, тяжелых случаев практически нет. Большинство пациентов получают лечение в амбулаторных условиях. (...) Летальных случаев не было", - отметила Роза Кожапова.

По официальным данным, в стационарах республики находится 35 человек. У троих пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к тяжелому.

Специалисты отмечают, что рост заболевших коронавирусом отмечается не только в Казахстане. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 120 странах: Греции, Германии, Италии, Индии, Мальдивах, Черногории, Чехии, Узбекистане и др.

"Эмираты - на 15 процентов рост за последние семь дней, Турция и Египет - там нет данных о росте и снижении, значит, там ситуация за последние 7 дней не изменилась, стабильно. (...) Соответственно, необоснованно думать и ждать, что у нас заболеваемость будет снижаться", - сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями.

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, ревакцинацию, носить маски, если в окружении находятся люди с симптомами ОРВИ.

"Прогнозирование в данной ситуации, вы же понимаете, что все эти пики, которые регистрировались в нашей республике и в мире, они были связаны с регистрацией какого-либо нового штамма. На сегодня нового штамма нет. Если нового вида штамма не будет, мы надеемся, что ситуация будет стабильная. Но предсказать, что никакой мутации не будет, это просто невозможно", - резюмировала Роза Кожапова.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика