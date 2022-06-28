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Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов
Фото из открытых источников
Некоторые молодые женщины хотели отказаться от своих новорожденных детей и предлагали их «приобрести» через сайт. Также были опубликованы массовые объявления людей, которые желают усыновить детей, передает Zakon.kz.

Согласно ст. 196 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления. Прокуратура города Алматы

В соответствии с п. 4 статьи 2 Закона «О средствах массовой информации», использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.

Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК — торговля людьми.

За уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.


Источник: zakon.kz
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