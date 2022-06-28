Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

Некоторые молодые женщины хотели отказаться от своих новорожденных детей и предлагали их «приобрести» через сайт. Также были опубликованы массовые объявления людей, которые желают усыновить детей, передает Zakon.kz.
Согласно ст. 196 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления. Прокуратура города Алматы
В соответствии с п. 4 статьи 2 Закона «О средствах массовой информации», использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.
Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК — торговля людьми.
За уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.