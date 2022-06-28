Вопрос снижения пенсионного возраста экономблоком кабмина не рассматривается – Жамаубаев

Астана. 28 июня. КазТАГ – Вопрос снижения пенсионного возраста экономическим блоком правительства не рассматривается, сообщил вице-премьер – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.



«Пока не рассматривается (вопрос снижения пенсионного возраста экономическим блоком кабмина – КазТАГ). (…)Я не знаю, что вам сказала Тамара Касымовна (Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения – КазТАГ), но не рассматривается, я вам говорю. (…)Когда будет рассматриваться, тогда и скажу, а пока не могу комментировать, потому что все должны соблюдать закон. А в законе указано постепенное повышение, надо смотреть все расчеты», - сказал Жамаубаев в кулуарах правительства во вторник, отвечая на вопросы журналистов.



На вопрос о том, потянет ли бюджет повышение пенсионного возраста, он заявил, что «на пенсионные выплаты ежегодно тратится более Т2-2,2 трлн».



«Вот и посчитайте, любое изменение будет триллионами считаться. (…) Понимаете, вопрос понятен, но предметно этот вопрос еще не обсуждался. Есть закон, мы выполняем закон. Ежегодно выделяем более Т2-2,2 трлн по пенсионным выплатам из республиканского бюджета. Сейчас любое изменение требует глубоких расчетов, обсуждений. Предметного обсуждения еще не было, от министерства труда никакого предложения не поступало. Еще раз говорю, не было обсуждения такого, мы соблюдаем закон. (…) У министерства труда есть много хороших программ, например, серебряный возраст, на эти программы выделяются средства. Поэтому пока, по действующему законодательству и программам работаем и живем», - добавил Жамаубаев.