«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.95 KZT
  • €1 = 487.18 KZT
  • 1 RUB = 8.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сомнолог раскрыл эффективный способ засыпания

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Сомнолог раскрыл эффективный способ засыпания
Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash
Сомнолог Бузунов посоветовал не заставлять себя спать, если не получается заснуть

Главное, что нужно запомнить в случае, если вы легли в постель и не смогли заснуть в течение 15 минут — нельзя заставлять себя спать, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл эффективный способ засыпания.

Опасность попыток заснуть

Если человек не может уснуть, то он думает, что если попытается, то в конце концов у него получится, — это первая глобальная ошибка, отметил он. Когда человек старается заснуть, он формирует условный отрицательный рефлекс, при котором постель ассоциируется с бессонницей и вызывает боязнь не заснуть.

- Когда человек начинает пытаться бороться с бессонницей, эти попытки бесплодны и только ухудшают ситуацию. Человек начинает дольше лежать в постели в попытках заснуть, и через три месяца формируется так называемая павловская условно-рефлекторная модель формирования бессонницы, и уже неважно, что спровоцировало бессонницу, эта рефлекторная бессонница может потом десятилетиями сама себя поддерживать, - рассказал Роман Бузунов.

Не заснул — встал

Если у вас возникают проблемы со сном, то первое и железное правило: «не заснул — встал», подчеркнул врач. «Легли, в течение 15 минут не заснули — встали и занимайтесь каким-то нудным делом вне постели, пока не захочется спать. Человек говорит: а как же так, я же не досплю? Да, но, если человек просто лежит в постели и пытается заснуть, он также не доспит, но будет формироваться рефлекс, что постель — это бессонница, а если он просто встанет с постели и займется уборкой, глажкой, стиркой, он тоже не доспит, но не будет формироваться этот рефлекс», — объяснил он.

При этом, по словам Бузунова, чрезвычайно важно не вставать позже обычного. «Если вы даже на час или два легли позже, нельзя позже вставать, а то опять не захочется спать. Встал в свое время, ты к следующему дню заснешь, потому что будет больше дефицит сна», — отметил профессор. Кроме того, он посоветовал подумать о физических нагрузках и количестве энергетических напитков в течение дня.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика