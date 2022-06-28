Сомнолог раскрыл эффективный способ засыпания

Сомнолог Бузунов посоветовал не заставлять себя спать, если не получается заснуть



Главное, что нужно запомнить в случае, если вы легли в постель и не смогли заснуть в течение 15 минут — нельзя заставлять себя спать, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл эффективный способ засыпания.



Опасность попыток заснуть



Если человек не может уснуть, то он думает, что если попытается, то в конце концов у него получится, — это первая глобальная ошибка, отметил он. Когда человек старается заснуть, он формирует условный отрицательный рефлекс, при котором постель ассоциируется с бессонницей и вызывает боязнь не заснуть.



- Когда человек начинает пытаться бороться с бессонницей, эти попытки бесплодны и только ухудшают ситуацию. Человек начинает дольше лежать в постели в попытках заснуть, и через три месяца формируется так называемая павловская условно-рефлекторная модель формирования бессонницы, и уже неважно, что спровоцировало бессонницу, эта рефлекторная бессонница может потом десятилетиями сама себя поддерживать, - рассказал Роман Бузунов.



Не заснул — встал



Если у вас возникают проблемы со сном, то первое и железное правило: «не заснул — встал», подчеркнул врач. «Легли, в течение 15 минут не заснули — встали и занимайтесь каким-то нудным делом вне постели, пока не захочется спать. Человек говорит: а как же так, я же не досплю? Да, но, если человек просто лежит в постели и пытается заснуть, он также не доспит, но будет формироваться рефлекс, что постель — это бессонница, а если он просто встанет с постели и займется уборкой, глажкой, стиркой, он тоже не доспит, но не будет формироваться этот рефлекс», — объяснил он.



При этом, по словам Бузунова, чрезвычайно важно не вставать позже обычного. «Если вы даже на час или два легли позже, нельзя позже вставать, а то опять не захочется спать. Встал в свое время, ты к следующему дню заснешь, потому что будет больше дефицит сна», — отметил профессор. Кроме того, он посоветовал подумать о физических нагрузках и количестве энергетических напитков в течение дня.