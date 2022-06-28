СМИ объяснили стабильность экономики России после объявленного дефолта

Экономика России в 1,8 триллиона долларов пока не показывает признаков спада, несмотря на заявления о наступлении в стране дефолта по внешнему долгу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Как отметили в агентстве Reuters, санкции, введенные Западом в связи с вторжением России в Украину, нанесли самый большой внешний удар по экономике РФ со времен распада СССР в 1991 году, но экономика - до сих пор - была удивительно устойчивой.Российский "символический" дефолт 2022 года, объявленный агентством Bloomberg и международным рейтинговым агентством Moody's, но отвергнутый Кремлем, сильно отличается от долговых кризисов предыдущих лет. Так, в 1918 году большевики аннулировали все долги царского режима, а в 1998 году Россия не смогла расплатиться по государственным краткосрочные облигациям (ГКО), это в основном был внутренний долг в рублях. На этот раз российская казна полна, но из-за западных санкций, введенных в связи с конфликтом в Украине, Кремль испытывает проблемы с выплатой долгов за рубежом.Ниже приведены 5 признаков того, что российская экономика по-прежнему устойчива, по данным Reuters:рубль, которого десятилетиями избегали даже россияне из-за его слабости и волатильности, на сегодняшний день является самой эффективной валютой в мире по отношению к доллару США с начала года.Кроме того, 22 июня рубль достиг 7-летнего максимума по отношению к доллару и евро. Профицит счета текущих операций России за первые пять месяцев 2022 года составил 110,3 миллиарда долларов, по сравнению с 32,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, показали данные центрального банка.- источник жизненной силы российской экономики - торгуется выше 100 долларов за баррель с начала конфликта в Украине. В понедельник нефть марки Brent торговалась на уровне 112,99 доллара США.При высоких ценах на нефть Россия, второй по величине в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии и крупнейший в мире экспортер природного газа, имеет запас прочности в триллион долларов в год против санкций.Сообщается, что западные санкции вынудили Россию продавать свою нефть с большими скидками - до 40 долларов за баррель - Китаю и Индии. Но официальные лица США заявили, что Москва по-прежнему зарабатывает больше денег на экспорте энергоносителей сегодня, чем до конфликта в Украине.- 10 июня центральный банк России снизил ключевые процентные ставки до докризисного уровня в 9,5 процента. Сразу после вторжения Россия подняла ставки до 20 процентов.Но это, как указали в Reuters, все еще намного ниже астрономических показателей в 150 процентов, введенных непосредственно перед девальвацией в августе 1998 года.Сразу после вторжения в России началась паническая скупка таких товаров, как сахар. Но это пошло на убыль: сейчас в магазинах Москвы достаточно продовольствия. Это резко контрастирует с паническими покупками, которые сопровождали девальвацию 1998 года, и нехваткой продовольствия во время распада Советского Союза.- всего 4 процента, согласно опубликованным в апреле данным.Некоторые опасаются, что показатель уровня безработицы может быть занижен, поскольку крупные компании еще не сократили персонал. Однако сообщается, что на данный момент только 3 миллиона человек остались без работы в России. Скоро будут опубликованы новые данные за май.Ранее агентство Bloomberg указало, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешним долговым обязательствам, поскольку истек 30-дневный льготный период для выплаты просроченных платежей по гособлигациям. Отмечается, что официально дефолт объявлен не будет, обычно это делают международные рейтинговые агентства, однако все они приостановили деятельность в России.