Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1420 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе подошли к отметке, на которой они завершили торги понедельника – 1420 долларов за тысячу кубов, передает Zakon.kz.



По данным лондонской биржи ICE, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию на уровне около 1420 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене предыдущего торгового дня.



После этого котировки снизились примерно до 1410 долларов, однако затем немного выросли до 1425 долларов, что стало ценовым максимумом торгов, – отмечается в сообщении Прайм.



Как свидетельствуют итоги торгов, стоимость газа на европейском рынке в начале марта обновляла максимумы четыре дня подряд на опасениях за возможный запрет на ввоз российских энергоресурсов.



Ранее, по информации экспертов, исторический рекорд в 3892 доллара, что на 275% выше котировок 23 февраля, был достигнут 7 марта. После этого цены перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов.



Уточняется, что минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.