Почти тысячу мертвых краснокнижных птиц обнаружили в Атырау

Массовую гибель черноголового хохотуна зафиксировали в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
"Впервые почти тысяча тушек краснокнижной чайки была обнаружена 17 июня на территории природного резервата "Акжайык", близ месторождения Кашаган. На сегодня количество погибшей птицы выросло в пять раз. Причем погибает только этот вид. Каких-либо признаков заболевания у других птиц не выявлено", - сообщает телеканал.
На месте работают специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также столичные орнитологи. У павших чаек взяты необходимые пробы для исследования.
Черноголовый хохотун считается одной из самых крупных и красивых чаек в мире. Птица занесена в Красную книгу Казахстана и России. Обитает на крупных соленых и солоноватых озерах, морских мелководьях, реже - на водохранилищах в степной, полупустынной и пустынной зонах.
Ранее житель Актау обнаружил около 50 тушек мертвых краснокнижных тюленей на побережье Каспия.
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