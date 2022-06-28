В Казахстане снова начнут контролировать цены на автогаз

В Казахстане планируют и дальше регулировать розничные цены на автогаз. Об этом LS
сообщили в министерстве энергетики.
По информации ведомства, на данный момент рассматривается вопрос сохранения регулирования цен на ГСМ. В том числе планируется внести изменения в Закон "О газе и газоснабжении" по части наделения Минэнерго правом утверждения предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).
"Планируемая дата вступления в силу поправок – сентябрь-октябрь 2022 года", – отметили в ведомстве.
В министерстве также прокомментировали повышение оптовой цены с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года на 20%, до 33,6 тыс. тенге за тонну. По прогнозам Минэнерго, это приведет к повышению розничных цен на 3-4 тенге за литр. В ведомстве отметили, что за счет этого будут сокращены убытки заводов-производителей и будет стимулировано производство СНГ.
Напомним, в Казахстане в зависимости от региона автогаз стоит от 50 до 70 тенге за литр до 1 июля 2022 года.
Тем временем в стране планируют удерживать стоимость "народных" видов ГСМ после снятия моратория в июле. При этом в Минэнерго установили предельные цены на ГСМ.
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