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В Казахстане снова начнут контролировать цены на автогаз

Просмотров:997 Опубликовано: Вчера, 20:01
В Казахстане снова начнут контролировать цены на автогаз
Фото: lsm.kz
В Казахстане планируют и дальше регулировать розничные цены на автогаз. Об этом LS сообщили в министерстве энергетики.

По информации ведомства, на данный момент рассматривается вопрос сохранения регулирования цен на ГСМ. В том числе планируется внести изменения в Закон "О газе и газоснабжении" по части наделения Минэнерго правом утверждения предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

"Планируемая дата вступления в силу поправок – сентябрь-октябрь 2022 года", – отметили в ведомстве.

В министерстве также прокомментировали повышение оптовой цены с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года на 20%, до 33,6 тыс. тенге за тонну. По прогнозам Минэнерго, это приведет к повышению розничных цен на 3-4 тенге за литр. В ведомстве отметили, что за счет этого будут сокращены убытки заводов-производителей и будет стимулировано производство СНГ.

Напомним, в Казахстане в зависимости от региона автогаз стоит от 50 до 70 тенге за литр до 1 июля 2022 года.

Тем временем в стране планируют удерживать стоимость "народных" видов ГСМ после снятия моратория в июле. При этом в Минэнерго установили предельные цены на ГСМ.


Источник: lsm.kz
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