Жителей Японии попросили выключить кондиционеры

В условиях дефицита электроэнергии власти Японии попросили жителей выключить кондиционеры, чтобы избежать отключений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Согласно данным издания, в Японии четвертый день подряд стояла сильная жара и горожане в поисках спасения включали кондиционеры. Власти предупредили, что повышенное энергопотребление может привести к отключению электроэнергии. После трех дней рекордной жары подряд прогнозировалась высокая температура в 36 градусов по Цельсию.



Власти первоначально просили жителей Токио сократить потребление электроэнергии, чтобы избежать отключений. Однако чиновники свернули свои амбиции по экономии электроэнергии после того, как знойная жара оказалась смертельно опасной для некоторых.



По данным службы скорой помощи, число случаев госпитализации из-за теплового удара в Токио возросло до 76. По меньшей мере два человека также умерли от жары. В связи с этим власти попросили жителей Токио беречь энергию в меру.



"Очевидно, есть некоторые пожилые люди, которые выключили свои кондиционеры, потому что мы просим людей экономить энергию. Однако, пожалуйста, сейчас так жарко, не забывайте пить больше воды, чтобы не случился тепловой удар", - сказал министр торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции.



Правительство предупредило, что запасы энергии в Токио и восьми близлежащих префектурах могут достичь минимального уровня. Жители могут столкнуться с отключениями электричества, если резервные мощности достигнут нижнего порога.



Следует отметить, что в 2018 году Япония пережила аналогичную вспышку аномальной жары. Тогда в Токио впервые в истории зарегистрировали температуру выше 40 градусов Цельсия и объявили скачок температуры "стихийным бедствием".



Ранее жителей Австралии попросили чаще выключать свет.