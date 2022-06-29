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"Строили дом без цемента": подрядчика оштрафовали в Улытауской области

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 15:01
"Строили дом без цемента": подрядчика оштрафовали в Улытауской области
Кадр видео
В Жанааркинском районе Улытауской области оштрафован подрядчик, которого уличили в строительстве дома без применения цемента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Новостройка возводилась в поселке Жанаарка. На то, что строители работают "всухую" и экономят на цементе, первыми обратили внимание местные жители. Они сняли резонансное видео и опубликовали в социальных сетях. После жалобы качество строительных работ проверяла специальная комиссия. Она выявила на объекте ряд нарушений.

"Нарушения выявлены. Строили три ряда без цемента. За это мы оштрафовали подрядную организацию на 400 МРП (около 1,2 миллиона тенге. - Прим.), заполнили протокол. Также на технический контроль мы наложили штраф в размере 60 МРП. Помимо этого, мы приостановили его аттестат на шесть месяцев", - сказал руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Кайрат Камзин.

К дисциплинарной ответственности привлечен и руководитель отдела строительства Жанааркинского района. Дом возводили по госпрограмме "Нурлы жер". Теперь комиссия намерена обследовать качество 17 многоэтажек, которые были сданы этим же подрядчиком.




Напомним, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой житель Жанааркинского района голыми руками разобрал кирпичи строящейся новостройки.


Источник: tengrinews.kz
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