За 5 лет Северо-Казахстанская область, несмотря на миллиарды выделенные на программу переселения с юга на север Казахстана, потеряла 20 тыс. жителей Север Казахстана стремительно теряет молодежь и трудоспособное население, передает finprom.kz.
В Северо-Казахстанской области в первом квартале текущего года численность прибывших составила всего 69,6% от численности выбывших из региона. За январь–март текущего года в область переехали лишь 2,9 тыс. человек, в то время как выбыло более 4 тыс. человек.
За январь–март 2022 года в Северо-Казахстанской области отношение прибывших детей и подростков к выбывшим составило лишь 30,3%. То есть 70% "миграционных" потерь детей остались ничем не скомпенсированными.
Демографические показатели региона тоже не на высоте. Здесь зафиксирован наибольший показатель индекса старения - 62,9 на 100 детей. То есть в самом северном регионе страны на 100 детей и подростков в возрасте до 15 лет приходится уже 63 пожилых человека от 65 лет и старше.
В целом по стране доля пожилых людей за последний год сократилась. Индекс старения населения в 2021 году сократился до 26,6 на 100 детей. Наименьшие показатели индекса старения населения отмечены в Туркестанской (12,7 на 100 детей) и Мангистауской (13 на 100 детей) областях.
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