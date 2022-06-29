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"Серьезные опасения". Токаев высказался о гибели тюленей на Каспии и спасении Жайыка

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 18:28
"Серьезные опасения". Токаев высказался о гибели тюленей на Каспии и спасении Жайыка
Фото:elements.envato.com
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости спасения реки Жайык и каспийских тюленей, передает Tengrinews.kz.

"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка (река Урал - прим.авт.), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки", - сказал Президент в ходе шестого Каспийского саммита.

Говоря об экологических проблемах моря, Токаев упомянул о бедственном положении каспийских тюленей.

"Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения", - добавил Президент.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что трансграничная Жайык находится в критическом состоянии.


Источник: tengrinews.kz
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