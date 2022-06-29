«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.08 KZT
  • €1 = 488.75 KZT
  • 1 RUB = 9.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К "желтой" зоне по коронавирусу приближаются Нур-Султан и Алматы - Есмагамбетова

Просмотров:588 Опубликовано: Вчера, 19:09
К "желтой" зоне по коронавирусу приближаются Нур-Султан и Алматы - Есмагамбетова
Иллюстративное фото
Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Начиная с середины июня санврачи отмечают в Казахстане рост заболеваемости коронавирусом.

"Постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день, вчера, было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза. Рост заболеваемости отмечается в основном в городах Алматы и Нур-Султане", - подчеркнула главный санврач.

В ходе эпидрасследования установлено, что 80 процентов заболевших - это лица, которые не имели вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев, уточнила Айжан Есмагамбетова.

"На сегодня первым компонентом у нас привито 56 процентов от всей численности населения. Ревакцинация тоже продолжается - почти 4,8 миллиона населения привито, это 68 процентов от всех, кто подлежит. Сегодня ситуация эпидемиологическая ухудшается. Пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в "зеленой" зоне. Но Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации", - заключила она.

Ранее сообщалось, что суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика