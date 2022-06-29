К "желтой" зоне по коронавирусу приближаются Нур-Султан и Алматы - Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Начиная с середины июня санврачи отмечают в Казахстане рост заболеваемости коронавирусом.
"Постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день, вчера, было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза. Рост заболеваемости отмечается в основном в городах Алматы и Нур-Султане", - подчеркнула главный санврач.
В ходе эпидрасследования установлено, что 80 процентов заболевших - это лица, которые не имели вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев, уточнила Айжан Есмагамбетова.
"На сегодня первым компонентом у нас привито 56 процентов от всей численности населения. Ревакцинация тоже продолжается - почти 4,8 миллиона населения привито, это 68 процентов от всех, кто подлежит. Сегодня ситуация эпидемиологическая ухудшается. Пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в "зеленой" зоне. Но Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации", - заключила она.
Ранее сообщалось, что суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года.
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