Необычное облако над Каспийским морем заинтересовало ученых

Спутник NASA обнаружил необычное облако над Каспийским морем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Space.



Как отмечается, cлоисто-кучевые облака, как правило, собираются вместе на малых высотах в атмосфере; это облако было замечено примерно на высоте 1500 метров над поверхностью Земли. Однако что выделяло облако над Каспийским морем на снимках, сделанных спутником NASA Terra, так это его жесткая граница.



"Острые края часто образуются, когда сухой, теплый воздух, поступающий с суши, сталкивается с более холодным влажным воздухом над океаном, и на этой границе образуется облако", - отметил ученый-атмосферист из Нидерландского института космических исследований СРОН Бастиан ван Диденховен в заявлении NASA.



Исследователи предположили, что облако могло образоваться, когда более теплый и сухой воздух, который, возможно, пришел с Балкан, столкнулся с более холодным и влажным воздухом над Каспийским морем.



Облако начало рассеиваться через несколько часов после того, как оно было замечено поздним утром над Каспийским морем. К полудню оно переместилось на северо-запад над морем, к побережью России, недалеко от Махачкалы, у подножия Кавказских гор. Облако в конце концов полностью рассеялось.



Ранее житель Актау Нуркен Тажибай с помощью квадрокоптера запечатлел на видео обмелевший Каспий в районе Сартас в Тупкараганском районе Мангистауской области.