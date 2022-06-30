30 июня: почему его называют самым опасным днём для авиаперелётов

30 июня вошел в историю, как день падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Однако, мало кто знает, что именно на это дату приходится самое большое воздушных аварий в истории. Об этом сообщает "Рамблер".



Катастрофа DC-6 под Форт-Коллинсом. Суббота 30.06.1951



Пассажирский самолёт Douglas DC-6американской авиакомпании United Air Lines выполнял пассажирский рейс из Солт-Лейк-Сити в Денвер, когда при заходе на посадку он к западу-юго-западу от Форт-Коллинса врезался в гору и полностью разрушился, при этом погибли 50 человек. По числу жертв это крупнейшая авиационная катастрофа в истории штата Колорадо.



Столкновение над Большим каньоном. Суббота 30.06.1956



Над Большим каньоном произошло столкновение авиалайнеров Douglas DC-7 авиакомпании United Airlines (рейс UA718 Лос-Анджелес—Чикаго) и Lockheed L-1049-54-80 Super Constellation авиакомпании Trans World Airlines (рейс TWA002 Лос-Анджелес—Канзас-Сити), в результате чего погибли все находившиеся в них 128 человек (70 на L-1049 и 58 на DC-7).



В истории гражданской авиации это была первая авиакатастрофа, в которой погибли свыше ста человек. Катастрофа получила широкий резонанс, в результате чего были внесены серьёзные изменения в организацию управления воздушным движением в стране.



Катастрофа Ту-104 под Красноярском. Суббота 30.06.1962



Ту-104 авиакомпании Аэрофлот выполнял пассажирский рейс из Иркутска в Омск, но спустя час полёта перешёл в крутое снижение и через две с половиной минуты разбился в Берёзовском районе Красноярского края. При этом погибли 84 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Советском Союзе.



Катастрофа пилотируемого космического аппарата «Союз-11». Среда 30.06.1971



В ночь на 30 июня 1971 года экипаж космического корабля «Союз-11» установил мировой рекорд пребывания в космосе. Впервые в истории, пристыковавшись к первой в мире долговременной орбитальной станции «Салют-1», космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев смогли перейти на нее и проработать там больше трех недель — 23 дня, 18 часов, 21 минуту, 43 секунды. Выполнив всю запланированную программу, они вернулись в спускаемый аппарат и отстыковались от станции.



Космонавты погибли при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата на большой высоте. Конструкция корабля не предусматривала скафандров для экипажа.



Катастрофа Ту-134 в Аммане. Суббота 30.06.1973. Солнечное затмение



Самолёт должен был выполнять рейс SU-512 по маршруту Амман — Бейрут — Ереван — Москва.Всего на борту находились 78 пассажиров: 66 взрослых и 12 детей. В момент взлета воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось носовой частью в одноэтажный жилой дом из железобетона, остановился и разрушился. Погибли штурман, бортрадист и семь человек в доме (трое взрослых и четверо детей). Пассажиры получили легкие травмы или не пострадали.



По результатам исследований института медико-биологических проблем было дано заключение, что причиной нарушений в действиях пилотов могло послужить и солнечное затмение, так как изменение силы освещения оказывает негативное влияние.



Авария Ил-62 в Якутске. Суббота 30.06.1990



При посадке потерпел аварию Ил-62М компании Аэрофлот, в результате чего были ранены 6 человек. Причина катастрофы - ошибка бортпроводника.



Авария Ту-154 в Санкт-Петербурге. Понедельник. 30.07.2008



Самолёт выполнял внутренний пассажирский рейс SU-846 из Санкт-Петербурга в Москву. Его экипаж состоял из 9 человек. На борту находились 103 пассажира, включая 2 детей. В 15:48 был начат взлёт, когда на скорости около 60 км/ч экипаж самолёта почувствовал сильный удар, после чего обороты в первом (левом) двигателе упали до нуля. Опознав отказ двигателя, экипаж сразу прервал взлёт.



При проверке левого двигателя было обнаружено, что в нём при выходе на номинальный режим разрушился диск первой ступени компрессора низкого давления. Благодаря тому, что своевременно сработала автоматическая система пожаротушения, пожара при отказе двигателя не возникло. Никто из 112 человек на борту не пострадал; сам самолёт поставили на запасную площадку в аэропорту Пулково.



После происшествия в Санкт-Петербурге авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение с последнего квартала 2008 года начать выводить все оставшиеся в её парке самолёты Ту-154 из эксплуатации, заменяя их самолётами семейства Airbus A320, полностью завершив данный переход к 2010 году.



Катастрофа A310 под Морони. Вторник. 30.06.2009



Авиалайнер Airbus A310-324 авиакомпании Yemenia совершал рейс IY 626 из Саны в Морони; этот полёт продолжал рейс из Марселя. В 01:53 по местному времени лайнер разбился при заходе на посадку в Морони в сложных метеоусловиях. На его борту находились 153 человека (142 пассажира и 11 членов экипажа), выжил только один — 13-летняя пассажирка Байя Бакари.