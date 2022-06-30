Казахстан направит миротворцев в Африку

Парламент одобрил предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, миссии временных сил ООН в Ливане", - сказал Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента.
Глава Минобороны подчеркнул, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции.
"Оценка и отбор состоит из нескольких этапов. От Казахстана в ООН нами поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки. Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявку. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии", - добавил Руслан Жаксылыков.
По его словам, с 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуар'е и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих в миссии временные силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. На сегодняшний день в миссиях ООН в Западной Сахаре и временные силы в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих.
"Руководством ООН дана высокая оценка уровню подготовленности наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцах в миссиях ООН", - отметил министр обороны.
Депутаты обеих палат Парламента проголосовали за предложение Президента.
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