Рост случаев коронавируса продолжается в Казахстане

Число зараженных коронавирусом продолжает расти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки, 29 июня, в Казахстане зарегистрировали 137 новых зараженных.



Днем ранее было зарегистрировано 110 случаев заболевания.



Всего в стране на сегодня подтверждено 1 306 608 случаев.



Больше всего заболевших за сутки 29 июня выявили в Алматы - 77 человек и в Нур-Султане - 26 человек. В Карагандинской области COVID-19 подтвердился у 9, в Шымкенте - у 6, в Алматинской области - 5. По 4 человека заболело в Акмолинской и Атырауской областях, двух зараженных выявили в Павлодарской области и по одному - в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.



Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации. Однако, по ее словам, пока речи о карантинных ограничениях нет.