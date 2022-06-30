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В Казахстане могут изменить методику расчета порога достаточности для перевода пенсионных накоплений управляющим компаниям

Просмотров:801 Опубликовано: Сегодня, 13:14
В Казахстане могут изменить методику расчета порога достаточности для перевода пенсионных накоплений управляющим компаниям
Иллюстративное фото
В основу расчётов предлагают взять стоимость пенсионных аннуитетов.

В Казахстане могут изменить методику расчета порога достаточности для перевода пенсионных накоплений управляющим компаниям, сообщает пресс-служба пенсионного фонда.

Члены общественного совета при ЕНПФ предложили расширить для вкладчиков ЕНПФ возможность переводить пенсионные накопления в управляющие компания, не ограничиваясь условием по превышению порога минимальной достаточности. Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов отметил, что в отличие от использования средств на покупку жилья и лечение, когда пенсионные средства изымаются из пенсионной системы, при переводе в управляющие компании деньги остаются в системе и их целевое назначение сохраняется.

По его словам, на площадке Ассоциации финансистов Казахстана рассматривается предложение об изменении условий перевода части пенсионных накоплений управляющим компаниям без привязки к порогам минимальной достаточности.

"При этом также, возможно, будет правильным, если в будущем расчёт размеров порогов достаточности будет основываться на стоимости пенсионных аннуитетов", – говорится в сообщении.

Покупка пенсионного аннуитета даёт возможность получения пенсии до достижения официального пенсионного возраста. Средства выплачиваются регулярно на протяжении всей жизни. Купив аннуитет, женщины могут выйти на пенсию уже в 52,5 года, а мужчины – в 55 лет.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:43
возможность переводить пенсионные накопления в управляющие компания

Попахивает лоббированием интересов.
Опять кто то прокладку наращивает.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:26
Могут конечно но не будут, а могут и будут две разные вещи.
 
 

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