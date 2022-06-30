В Беларуси открыт памятник воинам-казахстанцам, погибшим в Великой Отечественной войне

На мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района Витебской области в субботу состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, погибшим в ходе ожесточенных боев за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знаменательное для двух стран событие состоялось в ходе митинга-реквиема, приуроченного к 78-ой годовщине освобождения территории Дубровенского района от вражеской оккупации, передает Деловой Казахстан.
«Символично то, что в нынешний год, объявленный в Беларуси Годом исторической памяти, мы открываем памятник воинам, которые отдали свои жизни ради будущего, ради нас с вами, ради независимости своих государств», – заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев в своем выступлении на митинге.
Он отметил, что воины-казахстанцы защищали Брестскую крепость, участвовали в наступательной операции «Багратион», создавали партизанские отряды. Более 80 казахстанцев стали Героями Советского Союза за освобождение Беларуси.
Посол подчеркнул, что в Казахстане свято чтят подвиг воинов-победителей самой кровопролитной в истории человечества Второй Мировой войны, ставшей для советских народов Великой Отечественной.
«Это - трагические и одновременно великие страницы в нашей общей истории, в судьбах наших народов. Поэтому, когда Казахстанская сторона обратилась с инициативой об установке в Витебской области памятника воинам-казахстанцам, в целом расширению сотрудничества в этой сфере, в том числе в рамках международного патриотического проекта «Батырлар жолымен - Дорогой славы», мы не сомневались, что найдем поддержку у наших белорусских коллег», - сказал А. Бейсенбаев.
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев в своем выступлении отметил, что митинге июля 1941 по 26 июня 1944-ого - Дубровенский район был местом ожесточенных сражений, народного сопротивления оккупантам, массового партизанского движения. Именно в этих местах с октября 1943 по июнь 1944 года проходила линия фронта. Отсюда началась операция «Багратион», положившая начало полному освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков.
В свою очередь Председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов сообщил, что на территории района в ожесточенной схватке с врагом вели бои красноармейцы 25 корпусов, 67 дивизий, 60 бригад, почти 500 полков, 38 штрафных рот. Были разбиты 28 госпиталей и 52 отдельных медсанбатов. Здесь героически погибли более 5 тысяч ваших земляков-дубровенцев. Всего же в 29 воинских захоронениях, находящихся на территории района, покоится 40 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них – воины-казахстанцы.На данный момент установлены имена 830 погибших в Дубровинском районе казахстанцев, из которых 160 сложили свои головы здесь, в деревне Рыленки, имена 146 из них увековечены на одноименном мемориале.
Руководство Дубровенского райисполкома с благодарностью передало Посольству РК в РБ списки погибших воинов-казахстанцев.
Как сообщил командир отряда казахстанских поисковиков Александр Шитов, в ходе проведенной совместно с белорусскими бойцами 52-го отдельного специализированного поискового батальона им удалось поднять останки 18 красноармейцев. Среди находок также солдатские каски, котелки, ложки, обувь и самое ценное – два солдатских медальона и орден Красной Звезды, по которым будут определены имена погибших воинов.
«Уверен, что начатая нами совместная работа будет продолжена и станет еще одним вектором казахстанско-белорусского сотрудничества, направленного на обеспечение мира и укрепления братских отношений между нашими народами», - сказал А. Бейсенбаев.
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