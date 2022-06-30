В Беларуси открыт памятник воинам-казахстанцам, погибшим в Великой Отечественной войне

На мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района Витебской области в субботу состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, погибшим в ходе ожесточенных боев за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знаменательное для двух стран событие состоялось в ходе митинга-реквиема, приуроченного к 78-ой годовщине освобождения территории Дубровенского района от вражеской оккупации, передает Деловой Казахстан.«Символично то, что в нынешний год, объявленный в Беларуси Годом исторической памяти, мы открываем памятник воинам, которые отдали свои жизни ради будущего, ради нас с вами, ради независимости своих государств», – заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев в своем выступлении на митинге.Он отметил, что воины-казахстанцы защищали Брестскую крепость, участвовали в наступательной операции «Багратион», создавали партизанские отряды. Более 80 казахстанцев стали Героями Советского Союза за освобождение Беларуси.Посол подчеркнул, что в Казахстане свято чтят подвиг воинов-победителей самой кровопролитной в истории человечества Второй Мировой войны, ставшей для советских народов Великой Отечественной.«Это - трагические и одновременно великие страницы в нашей общей истории, в судьбах наших народов. Поэтому, когда Казахстанская сторона обратилась с инициативой об установке в Витебской области памятника воинам-казахстанцам, в целом расширению сотрудничества в этой сфере, в том числе в рамках международного патриотического проекта «Батырлар жолымен - Дорогой славы», мы не сомневались, что найдем поддержку у наших белорусских коллег», - сказал А. Бейсенбаев.Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев в своем выступлении отметил, что митинге июля 1941 по 26 июня 1944-ого - Дубровенский район был местом ожесточенных сражений, народного сопротивления оккупантам, массового партизанского движения. Именно в этих местах с октября 1943 по июнь 1944 года проходила линия фронта. Отсюда началась операция «Багратион», положившая начало полному освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков.В свою очередь Председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов сообщил, что на территории района в ожесточенной схватке с врагом вели бои красноармейцы 25 корпусов, 67 дивизий, 60 бригад, почти 500 полков, 38 штрафных рот. Были разбиты 28 госпиталей и 52 отдельных медсанбатов. Здесь героически погибли более 5 тысяч ваших земляков-дубровенцев. Всего же в 29 воинских захоронениях, находящихся на территории района, покоится 40 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них – воины-казахстанцы.Руководство Дубровенского райисполкома с благодарностью передало Посольству РК в РБ списки погибших воинов-казахстанцев.Как сообщил командир отряда казахстанских поисковиков Александр Шитов, в ходе проведенной совместно с белорусскими бойцами 52-го отдельного специализированного поискового батальона им удалось поднять останки 18 красноармейцев. Среди находок также солдатские каски, котелки, ложки, обувь и самое ценное – два солдатских медальона и орден Красной Звезды, по которым будут определены имена погибших воинов.«Уверен, что начатая нами совместная работа будет продолжена и станет еще одним вектором казахстанско-белорусского сотрудничества, направленного на обеспечение мира и укрепления братских отношений между нашими народами», - сказал А. Бейсенбаев.