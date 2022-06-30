Открыто расследование в отношении Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис"

Антимонопольный орган начал расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (объединенная компания Tele2/Altel. - Прим.). Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает Tengrinews.kz.



"17 июня 2022 года антимонопольный департамент по городу Алматы открыл расследования в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен.



В связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35 процентов), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.



В ведомстве заявили, что Kcell за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).



"К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге", - добавили в агентстве.



Сообщается, что расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.



"По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи.



Операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03 процента. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу "Казахтелекома": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл", - сообщили в ведомстве.



Расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.