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Открыто расследование в отношении Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис"

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Открыто расследование в отношении Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис"
Фото:elements.envato.com
Антимонопольный орган начал расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (объединенная компания Tele2/Altel. - Прим.). Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает Tengrinews.kz.

"17 июня 2022 года антимонопольный департамент по городу Алматы открыл расследования в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен.

В связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35 процентов), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

В ведомстве заявили, что Kcell за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).

"К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге", - добавили в агентстве.

Сообщается, что расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.

"По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи.

Операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03 процента. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу "Казахтелекома": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл", - сообщили в ведомстве.

Расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:47
Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис

Большая часть населения прекрасно знает кому принадлежат эти компании и никто ничего им не сделает.
Могут для приличия штраф копеечный наложить или пальцем пожурить, чтобы народ успокоился.
 
 

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