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Январские беспорядки: 445 человек осуждены в Казахстане

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Январские беспорядки: 445 человек осуждены в Казахстане
Январские протесты в Алматы
На сегодняшний день 445 граждан осудили по делам о январских беспорядках. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК Килымжанов пояснил, что граждане, признанные обвиняемыми по делу о январских беспорядках, активно применяют процессуальное соглашение. Они признают вину, раскаиваются, и размер их наказания не превышает половины максимального срока санкции этой статьи.

"В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждены 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость", - сообщил Килымжанов.

В настоящее время, по его словам, под стражей содержатся 514 подозреваемых лиц.

"Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое", - указал он.

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.


Источник: tengrinews.kz
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