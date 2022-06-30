КТЖ снова ввела динамическую тарифную систему. Сколько можно сэкономить, покупая билеты заранее

Динамический тариф распространяется и на социально значимые маршруты.



С мая 2022 года крупнейший железнодорожный перевозчик "Казахстан темир жолы" ввёл динамические тарифы на билеты. 1 июля состоится первый рейс, билеты на который можно было приобрести со скидкой в 25%, сообщил директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов.



"Если пассажир будет покупать билеты в момент открытия продаж, то есть за 45 дней до поездки, то сможет приобрести их со скидкой 25%. По мере роста спроса цена будет увеличиваться и на пике будет повышаться на 25%. То есть, чем раньше вы покупаете билет, тем дешевле", – объяснил представитель перевозчика.



Из-за небольшого количества вагонов – всего 2200 единиц, "Пассажирским перевозкам" приходится тщательно планировать количество задействованных составов. С помощью динамических тарифов компания призывает пассажиров покупать билеты заранее.



"Динамический тариф будет распространяться и на социально значимые маршруты. Но отклонение от цены будет не очень существенным, так как стоимость билетов на такие маршруты составляет от 2000 до 12000 тенге. Соответственно, даже максимальный рост цены будет составлять около 2000 тенге", – отметил Жанибек Тайжанов.



Подобную систему ценообразования перевозчик вводит не впервые. Динамические тарифы действовали ещё в 2018 году, но во время пандемии их отменили.