YouTube отключил блогерам введенную ранее функцию, связанную с подписчиками

YouTube-каналы больше не могут скрывать количество своих подписчиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TechCrunch.



По мнению разработчиков видеохостинга, скрытие числа подписчиков - это простой способ для фейковых аккаунтов выдать себя за каналы популярных блогеров.



Представитель YouTube отметил, что "некоторые создатели предпочитают скрывать количество своих подписчиков", однако изменение коснулись всех пользователей, а не только спам-аккаунтов.



Также видеосервис ввел запрет на специальные символы, чтобы киберпреступники не могли их использовать.



"Символы применяются с целью сделать свой канал визуально похожим по названию на настоящий, меняя один-два символа. На первый взгляд поддельный канал может выглядеть как настоящий, а в масштабе этого достаточно, чтобы заманить невольных пользователей на поддельный канал или мошеннические ссылки", - сказали в пресс-службе YouTube.



Также в видеохостинге отметили, что отныне более строгая модерация комментариев будет распространяться на все каналы на платформе. Опция будет тщательно отфильтровывать комментарии, в том числе спам.



Ранее в YouTube рассказали, что компания собирается развивать собственную метавселенную - единую виртуальную систему, включающую в себя ряд приложений и платформ, в которой можно общаться, играть, работать, вести бизнес, учиться. Кроме того, представители видеохостинга заявили, что планируют внедрить технологию NFT - невзаимозаменяемый виртуальный актив в блокчейн-сети, чтобы дать авторам видео новые способы заработка.