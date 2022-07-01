Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

За сутки коронавирус в Казахстане подтвердили у 189 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев", - говорится в сообщении.
По-прежнему больше всего зараженных выявляют в Алматы - за сутки 98 человек. В Нур-Султане зарегистрировали 55 человек, в Шымкенте и Алматинской области - по 8, в Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях - по 5, троих заболевших выявили в Восточно-Казахстанской области и по одному - в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.
Днем ранее суточный прирост составлял 137 зараженных.
Напомним, Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавируса обсудит возможное усиление карантинных мер. Как сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пока критической ситуации нет, но масочный режим могут вернуть в случае роста количества больных.
Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации. Однако, по ее словам, пока речь о карантинных ограничениях не идет.
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