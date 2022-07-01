«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.34 KZT
  • €1 = 490.47 KZT
  • 1 RUB = 8.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти
Фото из открытых источников
За сутки коронавирус в Казахстане подтвердили у 189 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев", - говорится в сообщении.

По-прежнему больше всего зараженных выявляют в Алматы - за сутки 98 человек. В Нур-Султане зарегистрировали 55 человек, в Шымкенте и Алматинской области - по 8, в Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях - по 5, троих заболевших выявили в Восточно-Казахстанской области и по одному - в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Днем ранее суточный прирост составлял 137 зараженных.

Напомним, Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавируса обсудит возможное усиление карантинных мер. Как сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пока критической ситуации нет, но масочный режим могут вернуть в случае роста количества больных.

Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации. Однако, по ее словам, пока речь о карантинных ограничениях не идет.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика