«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.34 KZT
  • €1 = 490.47 KZT
  • 1 RUB = 8.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

НПЗ могут разрешить покупать нефть напрямую у недропользователей

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 10:32
НПЗ могут разрешить покупать нефть напрямую у недропользователей
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предложило предоставить нефтеперерабатывающим заводам возможность покупать нефть напрямую у недропользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены предложения АЗРК по реформированию ключевых товарных рынков.

"В частности, в целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др.

В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу", - говорится в сообщении.

Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.

Также на заседании были рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка. Отмечается, что главой правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10 до 20 процентов, увеличения срока действия в аэропортах режима открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).

Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

Все три казахстанских НПЗ работают по так называемой давальческой схеме и не занимаются розничной реализацией топлива. Вся продукция является собственностью давальца (ресурсодержателя). Все продукты, полученные в результате переработки, реализуются давальцами самостоятельно.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
glu-info (Посетители) Сегодня, 11:55
НПЗ могут разрешить покупать нефть напрямую у недропользователей
Давно пора убрать офшорные прокладки некоторых личностей.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика