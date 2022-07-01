НПЗ могут разрешить покупать нефть напрямую у недропользователей

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предложило предоставить нефтеперерабатывающим заводам возможность покупать нефть напрямую у недропользователей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.



Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены предложения АЗРК по реформированию ключевых товарных рынков.



"В частности, в целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др.



В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу", - говорится в сообщении.



Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.



Также на заседании были рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка. Отмечается, что главой правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10 до 20 процентов, увеличения срока действия в аэропортах режима открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).



Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.



Все три казахстанских НПЗ работают по так называемой давальческой схеме и не занимаются розничной реализацией топлива. Вся продукция является собственностью давальца (ресурсодержателя). Все продукты, полученные в результате переработки, реализуются давальцами самостоятельно.