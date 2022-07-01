"VIP-свадьба сына полицейского начальника": служебную проверку начали в Алматы

Видео свадьбы "сына полицейского начальника" прокомментировали в Департаменте полиции Алматы, передает Tengrinews.kz.Журналист Михаил Козачков опубилковал в Facebook видеозапись, сделанную на одной из алматинских свадеб. По его словам, приславший видео человек сообщил, что на кадрах запечатлена свадьба сына одного из полицейских начальников.По всей видимости, видео было взято из Instagram Stories одного из участников мероприятия. Судя по кадрам, на празднике присутствовало множество гостей, выступали звезды казахстанской эстрады, а также разыгрывалось большое количество подарков, в том числе талоны на бензин.В полиции сообщили, что начали служебное расследование."Изложенные доводы вышеуказанного автора тщательно проверяются в рамках назначенного служебного расследования. В случае установления нарушений служебной дисциплины, к сотрудникам полиции будут приняты меры дисциплинарного характера", - прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.