"Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля объяснили в Нацбанке

В Национальном банке Казахстана прокомментировали текущую ситуацию с курсообразованием пары тенге/рубль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.



"В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару. Столь значительное укрепление происходило на фоне введенных в России мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта", - говорится в сообщении.



В Нацбанке уточнили, что, несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта.



"Это, соответственно, привело к ослаблению курса тенге/рубль до минимальных исторических уровней 9-9,1 тенге за рубль. В России идет открытая дискуссия относительно мер по нормализации курса рубля. При этом принятие прямых мер осложняется введенными санкциями против РФ", - добавили в банке.



Как отмечается, обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару.



"Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Россию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли", - объяснили в НБ.



Национальный банк следует политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны, напомнили в пресс-службе.



"Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены. Национальный банк раскрывает информацию обо всех совершенных по итогам месяца операциях на валютном рынке, включая интервенции за счет золотовалютных активов либо операции от лица Национального фонда или ЕНПФ", - заключили в Нацбанке.



Напомним, по итогам торгов 29 июня средневзвешенный курс российской валюты составил рекордные 9,13 тенге. Официальный курс рубля на 1 июля установлен на отметке 8,98 тенге.



Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов назвал текущий курс рубля "искусственным", предложил ввести ограничения на покупку и продажу российской валюты в обменных пунктах, а также принять меры для формирования специального курса рубля к тенге.