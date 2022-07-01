Медвуз резко поднял цены на обучение в Актобе: студенты вышли c протестом

НУР-СУЛТАН, 1 июл – Sputnik. Студенты Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова возмущены поднятием цены за обучение до 1 млн тенге и собрались перед стенами альма-матер, чтобы выразить свой протест, пишет издание "Диапазон".



Аружан учится на 4 курсе факультета "Стоматология". На 4-м курсе она платила за учебу 790 тыс. тенге.

"Мы собрались из-за того, что у нас резко поднялась оплата обучения. До этого стоимость поднималась на 40-50 тыс. тенге. Основанием нам назвали то, что поднялись цены на свет, воду, тепло, оборудование, подняли зарплаты учителей. Но 200 тыс. - это чересчур! Я, когда поступала, платила 700 тыс. тенге. А на пятом курсе нужно платить 1 млн 1 тыс. тенге. Какая-то необоснованная цена", - говорит студентка.



Третьекурсник факультета "Общая медицина" Алишер сам оплачивает учебу, работая санитаром. Берет ночные смены, чтобы учиться днем. Когда он поступал, обучение стоило 750 тыс. тенге.



"У меня одна мама на пенсии, она лечится сейчас. Отца нет. Я сам работаю, сам оплачиваю свою учебу. Живу в общежитии. Сказали, что и цену в общежитии поднимают на 20%. Там нет условий. Зимой ходим в куртках, душ ломается, тараканы. Смысл поднимать стоимость? Не каждый себе может позволить снимать квартиру, в том числе и я. Подъем цен объяснили инфляцией. Нас поставили перед выбором: либо доучись до конца, либо можешь уходить...", - рассказывает свою ситуацию студент Алишер.



Первокурсница Лана ссылается на практику других вузов, где в договоре устанавливается одна цена на все время учебы.



"А у нас договор на один год, каждый раз могут менять цену", - говорит она.



К студентам и родителям вышел проректор по клинической работе Надиар Мусин. Он сослался на закон об образовании. По нему вопрос утверждения размера оплаты входит в компетенцию совета директоров. Новую стоимость обучения утвердили еще 16 мая. В тот же день совет директоров прекратил свои полномочия, а новый совет директоров утверждается.



"На 4 число у нас назначен открытый диалог, в офлайн-формате. Причины (поднятия цены) объективные: в связи и с геополитической ситуацией, и с ростом цен на все, начиная с энергоносителей. В прошлом году формат обучения был онлайн, мы оплату за обучение не поднимали. Теперь все перешло в офлайн. Мы подняли, но не установили какие-то запредельные цены. В разрезе других университетов мы наиболее оптимальные", - говорит Надиар Мусин.



При этом он отмечает, что возможен пересмотр стоимости обучения.



Однако студенты не верят в то, что руководство вуза добровольно пойдет у ним навстречу и снизит стоимость обучения, так как пересмотр цен будет проходить 4 июля, а с 1 июля уже начинается новый набор студентов.

"Мы боимся, что нас просто отчислят", - поделилась одна из учащихся.