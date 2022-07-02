187 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, тогда как 30 июня число новых случаев КВИ достигло 189.

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Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая, из них:



Больше всего заболевших за сутки выявили в Алматы -92 человека и Нур-Султане – 46. В Шымкенте – 16, в Акмолинской области – 2, в Алматинской области – 8, в Атырауской области – 6, в Жамбылской области – 5, в Карагандинской области – 6, в ЗКО – 2. В ВКО, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областях по одному случаю.



Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации. Однако, по ее словам, пока речи о карантинных ограничениях нет.