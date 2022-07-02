Пятеро работников "Казфосфата" попали под жернова дробилки, двое погибли

Работники завода попали под жернова дробильной установки в Жамбылской области. Двое скончались на месте, еще трое получили травмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканала КТК.



Трагедия случилась на дробильно-сортировочной фабрике филиала ТОО "Казфосфат". По предварительной версии, пятеро мужчин попали под жернова дробилки во время ее ремонта. Агрегат был выключен, но неожиданно пришел в действие. На месте погибли 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. Еще трое рабочих чудом остались живы, они получили различные травмы.



Это не первое ЧП на заводе. Меньше месяца назад в головном филиале "Казфосфата" на 34-летнего работника упал кирпич, мужчина скончался по дороге в больницу.



Как рассказали телеканалу Qazaqstan в областной инспекции труда, начато расследование ЧП. Создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины инцидента.